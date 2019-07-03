Чили – Перу: прогноз Жорди Гратакоса на полуфинал Кубка Америки—2019

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Чили – Перу. Встреча пройдёт в ночь с 3 на 4 июля мск в Порту-Алегри.
Ставка: победа Чили за 1.90.
«Этот полуфинал – большой сюрприз, а самая главная сенсация – участие в нём сборной Перу. Эта команда не показывает какой-то поставленной игры в атаке, но очень хороша в обороне. В четвертьфинале с Уругваем перуанцы сознательно сделали ставку на серию пенальти, построили мощную оборону и выстояли.
Чили, конечно, сильнее Перу. Победа чилийцев над Колумбией в четвертьфинале – тоже в какой-то степени сюрприз. Но у этой команды есть очень важное для такого турнира качество – стальной характер и максимальная концентрация с первой и до последней минуты игры.
Перу снова сыграет от обороны, но у Чили есть средства, чтобы взломать её. Ключевую роль в этом матче может сыграть Артуро Видаль – его подключения из глубины к линии штрафной особенно опасны, поскольку у него есть прекрасный удар и решающий пас.
Мой прогноз – Чили одержит победу в основное время, забьёт как минимум один гол во втором тайме, а Перу забить не сможет», — сказал Гратакос.
- 3 июля 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 2 июля 2019
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00