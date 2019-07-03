Чили — Перу: прогноз Алексея Андронова на игру 1/2 финала Кубка Америки — 2019

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Чили — Перу в полуфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 4 июля мск на стадионе «Арена ду Гремиу» в Порту-Алегри.
Ставка: победа Чили за 1.90.
«Второй полуфинал Кубка Америки. Чилийцы проиграли Перу в последнем матче, правда, это была товарищеская игра. Большого значения она не имела. А до этого у Чили была хорошая серия против этого соперника. В целом, мне кажется, чилийцы и сейчас лучше готовы. Возможности атакующей линии у чилийцев точно другие. Там есть и Алексис Санчес, и Эдуардо Варгас. Каждый раз приходится говорить о возрасте, о том, что у чилийцев довольно старая команда. Но не знаю, будет ли это определяющим фактором сейчас, в полуфинале, тем более что все получили наглядный урок — не стоит доводить дело до серии пенальти. Правда, сейчас пенальти будут уже после дополнительного времени.
В любом случае чилийская команда понимает: задача у них — надо выигрывать в основное время. Задачу эту никто не снимал. С точки зрения класса, соотношения класса эта задача решаема.
Поставлю на победу Чили с коэффициентом 1.9. Мне сложно представить сборную Перу в финале. И, думаю, вопрос должен решиться в основное время», — сказал Андронов.
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