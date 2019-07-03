Эксперты назвали клуб с самыми большими тратами на трансферы летом 2019 года

По оценкам специалистов, этим летом футбольные клубы могут потратить больше всего денег в истории. Аналитики назвали клуб, у которого больше всего шансов потратить максимальную сумму на трансферы в летнее трансферное окно.



По оценке экспертов, скорее всего, это будет «Реал». Поставить на то, что команда под управлением Зинедина Зидана станет главным транжирой летнего трансферного окна, можно с коэффициентом 1.15. Это соответствует вероятности 86%.



Шансы остальных команд оцениваются намного ниже. Сделать ставку на «Барселону» можно за 5.0, что соответствует вероятности 20%. Шансы «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентуса» букмекеры оценили одинаковым коэффициентом 12.0 (вероятность 8%). Ещё меньше вероятность того, что больше всего денег потратит «Манчестер Юнайтед» (коэффициент 15.0, 6%) или «Тоттенхэм» (30.0, 3%).