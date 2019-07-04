Куэрри — Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч 2-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Сэм Куэрри — Андрей Рублёв во втором круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: меньше 41 гейма за 1.77.



«Рада, что Андрей Рублёв постепенно возвращается в тур. Тяжёлые времена он переживал, никак не мог восстановиться, потом искал свою игру. Сейчас постепенно Рублёв обретает себя, прошёл круг на турнире «Большого шлема», это уже неплохо. Но дальше шагнуть будет очень уж тяжело.



Вроде бы должен был Рублев сыграть с Домиником Тимом, но тому в первом матче встретился Сэм Куэрри. Американец — мастер игры на траве, он обладает прекрасной подачей. В полуфинале он был на Уимблдоне. В последнее время он тоже немного играл, и у него были сложности со здоровьем. Но с Тимом он сыграл великолепно. Взять на траве 9 геймов подряд у человека из топ-5 — это что-то невероятное.



Я думаю, Куэрри фаворит и должен побеждать уверенно, с запасом. Не думаю, что Рублёву удастся слишком сильно затянуть игру. Трава не была его любимым покрытием, а сейчас и форма ещё не идеальная. Предположу, что будет сыграно меньше 40,5 гейма. Куэрри за это время должен уложиться», — сказала Чакветадзе.