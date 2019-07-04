«Спартак» — «Краснодар»: бонус за верный прогноз на матч турнира в Австрии

Сегодня, 4 июля, в матче товарищеского турнира в Австрии встретятся «Спартак» и «Краснодар». По оценке букмекеров, шансы команд равны. Поставить на победу москвичей в БК «Фонбет» можно за 2.70. Это примерно 36% вероятности. Шансы команды Мурада Мусаева эксперты оценили также коэффициентом 2.70 (36%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 (28%).



Букмекерская компания «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата» к матчу «Спартак» — «Краснодар»: дайте верный прогноз на эту встречу — и получите бесплатную ставку в размере 500 рублей. Предложение действительно только для новых клиентов.



Чтобы получить бонус, сделайте прогноз на странице акции.



Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 4 июля, начало встречи — в 19:00 мск.