Кирьос — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 2-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ник Кирьос — Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: 39 или больше геймов в матче за 1.84.



«Часто слышала про то, что прогнозы — дело неблагодарное, но на самом деле это ощущаешь, когда пытаешься что-то говорить о матчах с участием Ника Кирьоса. Ты даже не догадываешься, что у него в голове, с какой ноги он встал, когда планирует начать ругаться на судью и конфликтовать с болельщиками. Абсолютно сумасшедший теннисист. Неуправляемый. К сожалению, свой талант он зарывает.



Но с Надалем любит играть Кирьос, у него получается. Он побеждал Рафу на Уимблдоне пять лет назад. В этом году в Акапулько уже выигрывал Кирьос у Надаля. Уверена, что он постарается хотя бы какое-то время обойтись без фокусов и играть всерьёз. Важность турнира для Кирьоса значения не имеет. А вот сам факт матча с Надалем может мотивировать. Постарается Ник выжать из себя максимум.



Надаль, на мой взгляд, уязвим на траве. У него нет невероятной подачи, он не любит играть с травяного отскока. В лучшие годы ему было всё равно. В последних сезонах Рафа далеко на Уимблдоне не проходит.



Я ожидаю увидеть борьбу в этой встрече. Думаю, теннисисты сыграют больше 38,5 гейма. Всё-таки у Ника есть мощная подача, за счёт которой он может держать хотя бы свои геймы», — сказала Чакветадзе.