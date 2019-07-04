«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Эльвина Керимова на товарищескую игру в Австрии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер–2019 «Спартак» — «Краснодар».



Ставка: «Краснодар» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.79.



«Краснодар» после двух побед на Кубке Париматч Премьер встретится со «Спартаком», который успел по разу проиграть и выиграть. То есть красно-белые в случае удачного для себя исхода предстоящей встречи могут и потеснить южан с первого места, и повторно выиграть этот предсезонный турнир. Но сделать это будет очень сложно. Команда Мурада Мусаева смотрится пока намного интереснее. Несмотря на обновлённый по причине травм и трансферов состав, понятно, во что играют краснодарцы. В плане командных взаимодействий они пока выглядят лучше всех.



«Спартак», может быть, кого-то удивил победой над ЦСКА, но в дерби вмешалось странное судейское решение, благодаря которому красно-белые целый тайм играли в большинстве. Удали арбитр не только Набабкина, но и Адриано, я думаю, результат этой встречи был бы совсем иным. Хотя результат в товарищеском турнире, конечно же, не главное.



Я думаю, что оставляющий более приятное впечатление «Краснодар» «Спартаку» не проиграет и в матче будет забито несколько мячей. То есть я ставлю на двойной шанс и тотал голов в основное время: «Краснодар» не проиграет и тотал больше (1,5) за 1.79», — сказал Керимов.