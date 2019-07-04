«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч в Австрии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в рамках 3-го тура Кубка Париматч Премьер. Встреча начнётся сегодня, 4 июля, в 19:00 мск.



Ставка: обе забьют во 2-м тайме за 2.93.



«Большие новости в «Спартаке»: уехал Зе Луиш, и сейчас крайне интересно посмотреть, как будет решать проблему нападающего Олег Кононов. Команда очень понравилась в матче с ЦСКА, особенно во втором тайме, но мы должны учитывать всё-таки игру в меньшинстве «армейцев», и я думаю, это главный фактор. Зелимхан Бакаев тоже произвёл очень приятное впечатление, я думаю, он будет жечь и в этой встрече.



«Краснодар» стабильнее всех проводит этот турнир, и мы видели, как команда изящно победила «Ростов» его же оружием — стандартами, и это было сделано довольно классно.



Я думаю, что этот матч будет голевым, причём обе забьют во втором тайме. Потому что сейчас последний этап подготовки перед чемпионатом России и во втором тайме может чуть-чуть дать эксперименты и тот, и другой тренер. Хотя остаётся совсем мало времени, но стартовый состав и тот и другой уже откристаллизовали. Я думаю, что молодые могут выйти во втором тайме и появятся возможности для забитых мячей вместе с этим. Мой прогноз — обе забьют во втором тайме», — сказал Казанский.