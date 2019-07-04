«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч в Австрии

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 4 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.60.



«Не думаю, что нас ждёт товарищеская игра, ведь соперники будут предельно мотивированными. У обеих команд сохранились шансы на итоговую победу в Кубке.



Краснодарцы сейчас на ходу, если этот тезис можно применить к предсезонному турниру. Сначала команда Мурада Мусаева воспользовалась ошибками ЦСКА, одолев «армейцев» со счётом 1:0, а затем «быки» без видимых проблем разгромили «Ростов» Валерия Карпина со счётом 3:0. Конечно, у «Краснодара» были и потери, однако без Каборе и Перейры они выглядят вполне неплохо. К тому же отлично влился в состав новичок Тонни Вилена.



В «Спартаке» всё, как и обычно, не очень спокойно. Результаты команды на Кубке Париматч Премьер тоже довольно противоречивы. Сначала было безвольное поражение от «Ростова» (0:2), но затем красно-белые выровняли ситуацию и сумели победить в принципиальном дерби с ЦСКА (3:1). Тем не менее мне не кажется, что команда Олега Кононова стала значительно сильнее.



Статистика личных встреч говорит о преимуществе «Спартака». У москвичей 13 побед против четырёх у краснодарцев. Ещё две встречи завершились вничью. Думаю, в этот раз нас ждёт немного более закрытая игра, чем обычно на подобных предсезонных турнирах. Краснодарцы очень хороши, поэтому и отдаю им небольшое предпочтение. Ставлю на победу «Краснодара», — сказал Гусев.