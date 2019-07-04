«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на товарищескую игру

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 4 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау.



Ставка: «Спартак» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.10.



«По сути, это матч за первое место, но «Спартаку» надо побеждать убедительно. Не уверен, что результат имеет очень большое значение. Идёт всего лишь подготовка к сезону. Здесь решаются другие задачи. Результат второстепенен.



«Спартак» в прошлом матче удивил со знаком плюс. После «Ростова» это был шаг вперёд, в обороне уже лучше получалось. Впереди забили. Удовлетворение и игра, и результат принесли.



Здесь встречаются команды, которые умеют играть в футбол. Кононов работал в «Краснодаре». Не знаю, насколько ему принципиально выиграть. Думаю, в неофициальной встрече это точно значения не имеет. Но поступательное движение сейчас необходимо. Выиграли, нужно не опускать планку. «Краснодар» меняется, среднюю линию не узнать. Проблемы есть. По результату не видно, но игра сырая пока.



Я думаю, что «Спартак» не проиграет, мячей будет немного», — сказал Титов.