«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на контрольный матч

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар» в рамках Кубка Париматч Премьер—2019. Игра состоится сегодня, 4 июля, и начнётся в 19:00 мск.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.85.



«У «Спартака» пока не только нет игры, но и состава по большому счёту. Я думаю, что команде необходимо укрепиться. Взяли Понсе вместо Зе Луиша, но это игрок, которого надо обслуживать, а пока полузащита в лице Ташаева, Ломовицкого и Умярова к этому не готова. Один Фернандо это сделать не сможет, тем более из глубины. В «Спартаке» и оборона дырявая, над укреплением этого компонента тоже надо работать — поэтому голы будут.



Ещё потому, что игра у «Краснодара» поставлена. Ранее на месте центральной линии играли Газинский, который травмирован, Перейра и Каборе, которые ушли. Вместо них взяли футболистов из Голландии, там умеют играть в футбол, но им нужно время какое-то. При этом при всём игра команды у всех тренеров, будь то Муслин, Кононов, потом Шалимов, а сейчас Мусаев, поставлена и в атаке есть моменты.



Думаю, что на сегодняшний день сильнее Краснодар. Мой прогноз — «Краснодар» победит, обе забьют и тотал больше 2,5 гола», — сказал Ловчев.