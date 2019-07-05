Возняцки — Шуай Чжан: прогноз Анны Чакветадзе на игру в рамках Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Каролина Возняцки — Шуай Чжан в третьем круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: Шуай Чжан выиграет минимум 1 сет за 1.82.



«Смотрела и комментировала матч Возняцки во втором круге против Вероники Кудерметовой. Выиграла Каро в двух сетах, но не понравилась мне её игра. Довольно пассивно играла датчанка, выжидала ошибки. Если бы Кудерметова была поопытнее, могла бы и выиграть. Но ей ещё и проблемы с дыханием мешали. Она вызывала физио на корт.



Шуай Чжан обычно играет в атакующем стиле, старается играть резко, плотно бьёт по мячу. Да и вообще довольно разнообразна китаянка, у сетки себя чувствует неплохо, она пару частенько играла.



Чжан уже выбила из турнир Каролин Гарсию, причём отдала всего 4 гейма в том матче. С формой полный порядок. К тому же обыгрывала она в последней личной встрече Возняцки. Думаю, в этом матче ей по силам взять минимум сет. Она будет давить на Возняцки. И мне кажется, не сумеет Каро весь матч идеально обороняться», — сказала Чакветадзе.