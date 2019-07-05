Свитолина — Саккари: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина — Мария Саккари в третьем круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: победа Свитолиной за 2.05.



«Повезло Элине Свитолиной в матче с Маргаритой Гаспарян. Проигрывала украинка, но у россиянки свело ногу во втором сете. Она мучилась, лежала на корте, попыталась продолжить встречу, но так ничего и не получилось, к сожалению. И на отказе дальше прошла Свитолина.



И сейчас внезапно для меня Саккари считают фаворитом в игре со Свитолиной. Не могу с этим согласиться. Всё-таки класс Свитолиной выше. Да, она провела не лучший матч, но и Гаспарян играла великолепно. Она постоянно атаковала, давила, хорошо подавала. Непросто было Элине, которая носилась по корту, пыталась вытащить все мячи. Я вообще не уверена, что Саккари может такой теннис демонстрировать. Гречанке гораздо больше подходят грунтовые корты.



Саккари прошла в двух сетах Бузкову и Перу, но Свитолина — соперник другого класса. Попытается гречанка сыграть активно, но за счёт стабильности, думаю, Свитолина выиграет этот матч», — сказала Чакветадзе.