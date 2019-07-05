Хачанов — Баутиста-Агут: прогноз Анны Чакветадзе на встречу 3-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Роберто Баутиста-Агут в третьем круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: победа Хачанова за 2.30.



«Уимблдон продолжается, Карен Хачанов сыграет с Роберто Баутиста-Агутом. Совершенно не верят в Карена Хачанова почему-то, хотя он вроде бы хорошо смотрелся в матче с Лопесом, но мог выиграть и полегче.



Тем не менее, если сравнивать двух испанцев, то они совершенно по-разному играют. Фелисиано Лопес любит идти к сетке, а Баутиста-Агут разыгрывает мячи на задней линии. Говорят, что он находится в очень хорошей форме. Наверное, поэтому и не верят в Карена Хачанова, но мне кажется, что у него будут хорошие шансы на победу в этом матче. Так что достаточно рискованная ставка, но почему бы не поболеть за Карена Хачанова, потому что у него есть шансы на победу в этом матче», — сказала Чакветадзе.