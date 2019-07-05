Халеп — Азаренко: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 3-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: победа Азаренко за 1.93.
«Думаю, это главный матч женской сетки в третьем круге. Виктория Азаренко сейчас в очень хорошей форме. Хорошенько ее размяла в первом круге Ализе Корне. Дальше был уже более простой матч с Айлой Томлянович. Просто снесла ее с корта Виктория. С настроем у нее всегда все хорошо, сейчас и игра очень высокого уровня. Думаю, она готова к матчу против Симоны Халеп.
Румынка на Уимблдоне лишь однажды играла в полуфинале, было еще два четвертьфинала. Но в целом не ее покрытие. Достаточно быстро для нее. Для ее комбинационного стиля нужно более медленное покрытие, чтобы она успевала доставать мячи, контратаковать. Против мощных и быстрых атак на траве ей нечего предложить.
Думаю, здесь все в руках Азаренко, на самом деле. Если она будет держать концентрацию, не допустит большого количества ошибок, то ей по силам выйти в четвертый круг. Все для этого у нее есть. Ставлю на победу Азаренко», — сказала Чакветадзе.
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