Уганда — Сенегал: прогноз Ильи Казакова на 1/8 финала Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка африканских наций Уганда — Сенегал.



Ставка: победа Сенегала со счётом 3:0 за 8.60.



«В рамках 1/8 финала встретятся команды, занявшие в своих группах вторые места. Я думаю, что Уганда потолок своих возможностей на этом турнире уже выбрала. Команда достойно выступила, она проиграла тому, кому должна была проиграть, выиграла у того соперника, против которого шансы были 50 на 50, и потеряла очки, сыграв вничью в матче с более слабым оппонентом.



Сегодняшний Сенегал — это команда, которая как минимум на четвертьфинал претендовать должна со всеми основаниями. Насколько бы противоречив и богат на сюрпризы ни был любой Кубок Африки, поверить в то, что Уганда выиграет у Сенегала, очень сложно. На этом турнире сенегальцы забивают меньше, чем могут, но против Уганды, мне кажется, эту команду должно наконец прорвать. Я жду крупного успеха от Сенегала, попробую предсказать счёт 3:0, их победу в каждом из таймов, верховую игру и то, что Уганда не забьёт», — сказал Казаков.