Аналитики назвали вероятного победителя ФНЛ в сезоне-2019/20

7 июля стартует первенство России в Футбольной национальной лиге. Букмекеры принимают ставки на то, кто по итогам турнира сможет подняться в РПЛ.



По оценке аналитиков, лучшие шансы у «Енисея». Поставить на то, что красноярцы выиграют ФНЛ, можно за 2.5, что соответствует вероятности 31%. В межсезонье клуб возглавил Александр Алексеев.



В числе главных фаворитов турнира также «СКА-Хабаровск» (4.00, 20%), «Нижний Новгород» (6.00, 13%) и «Ротор» из Волгограда (8.00, 10%).



По мнению букмекеров, выстрелить могут также «Балтика» (19.00, 4%), «Авангард» (19.00, 4%) и «Мордовия» (20.00, 4%).



Шансы московского «Торпедо», которое возглавил Сергей Игнашевич, аналитики оценили коэффициентом 50.00 (1,5%).



В минувшем сезоне напрямую из ФНЛ в РПЛ поднялись «Тамбов» и «Сочи». «Томь» и «Нижний Новгород» имели шанс пробиться в элиту через стыковые матчи, но уступили «Уфе» и «Крыльям Советов» соответственно.