«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч за Суперкубок России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в Суперкубке России. Встреча состоится в субботу, 6 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 2.20.



«Сложно предсказывать, что будет в Суперкубке России. Все-таки в обеих командах сборники. Некоторые только освободились, как, например, Барриос у «Зенита». «Локомотив» потерял Фарфана. Многим сборникам просто могло не хватить отдыха. Те, кто не вызывался, могли отдыхать месяц или даже больше, сборникам повезло меньше. Думаю, они не будут играть главную роль в этом матче.



На первый план выйдет дисциплина. У «Локомотива» ее побольше, и Семин знает, как проводить подобные матчи. В прошлом году у него выиграть не получилось. Думаю, он захочет победить сейчас. Хотя «Зенит» нас уже приучил к качественному футболу. Он чемпион. Вторую часть сезона «Зенит» провел очень солидно.



Но я бы отталкивался от «Локомотива». Думаю, он постарается засушить игру, сыграть аккуратно. «Зенит» сейчас не может быть на ходу. Ему будет сложно взломать оборону «железнодорожников». Голов много не жду. Поэтому предположу такой вариант — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча».