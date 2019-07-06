«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Суперкубка России

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч за Суперкубок России по футболу «Зенит» — «Локомотив». Игра состоится 6 июля на «ВТБ арене». Начало — в 19:00 мск.



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.25.



«Пока сложно говорить о командах, потому как российский сезон только начинается и еще не всех мы видели в деле. Матчи за Суперкубок обычно получаются очень эмоциональными, ведь в таких встречах решается судьба трофея, команды стараются сыграть в атаку. Тем более что это начало сезона, и у игроков есть желание порадовать своих болельщиков.



Поэтому я предположу, что здесь будет тотал больше 2,5 гола. Коэффициент, между прочим, очень хороший — 2.25», — сказал Арустамян.