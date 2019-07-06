Нигерия — Камерун: прогноз Ильи Казакова на 1/8 финала Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка африканских наций Нигерия — Камерун.



Ставка: 2:0 в пользу Камеруна за 11.0, Нигерия не забьет за 2.50.



«Мы говорим о Кубке Африки, о матчах 1/8 финала. Нигерия — Камерун — противостояние, которое именами соперников заставляет нас не то чтобы трепетать и волноваться в ожидании этой игры, но ожидать просмотра матча с большим удовольствием и интересом.



Мне кажется, Нигерии в этой паре светит меньше, чем Камеруну. Попробую объяснить почему. У нигерийцев не самый звездный, не самый сбалансированный состав. Камерун имеет куда более ярких исполнителей в линии атаки, которые к тому же находятся в хорошей форме.



На мой взгляд, Нигерия уже прошла пик своих возможностей как национальная сборная, а новое поколение не соответствует тем амбициям и высотам, которые были заданы предшественниками. Игра должна получиться очень-очень осторожной, соперники будут играть с оглядкой на собственные ворота, насколько вообще это можно предположить, применимо к африканцам.



Думаю, Камерун возьмет свое, забьет гол в начале игры и потом должен забить, на мой взгляд, победный ближе к финальному свистку. Мой прогноз – 2:0 в пользу Камеруна, Нигерия не забьет и низовая игра».