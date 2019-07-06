«Зенит» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч за Суперкубок России

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: итоговая победа «Зенита» за 1.76.
«Железнодорожники» проводят предсезонную подготовку на фоне не самых приятных сообщений. То в стан красно-зелёных прибывает игрок без согласования с Юрием Сёминым, то болельщики выступают с критикой некоторых руководителей. Тем не менее «Локомотив» не проигрывал в товарищеских поединках, хотя ничью с «Жилиной» вряд ли можно отнести к серьёзным успехам.
Травмирован Фарфан, не совсем понятно в какой форме после Кубка Америки находится Барриос, тренерам придётся вносить коррективы. К тому же Семак и Сёмин явно ожидают усиления, но в предстоящем матче тренеры наверняка доверятся проверенным исполнителям. Да, возможно, Суперкубок России — не самый престижный титул, но одолеть одного из конкурентов и поднять над головой трофей для обеих команд будет явно не лишним.
«Зенит» и «Локомотив» дважды встречались в битве за Суперкубок, и оба раза победа доставалась сине-бело-голубым. В одной из встреч Аршавин забил один из самых курьёзных голов российского футбола, а в другом случае «железнодорожники» уступили по пенальти. Хватит ли красно-зелёным третьей попытки для виктории над питерцами? Думаю, у команды Сергея Семака всё же больше шансов на успех.
Итоговая победа «Зенита» за 1.76 смотрится неплохо. В прошлом сезоне «Локомотив» в личных встречах набрал лишь одно очко, а в настоящий момент сине-бело-голубые выглядят предпочтительнее с точки зрения глубины состава. Год назад «железнодорожники» откровенно провалили начало чемпионата, когда как Семак подготовил свою команду значительно лучше».
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