Аргентина — Чили: прогноз Дениса Казанского на матч за 3-е место Кубка Америки

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч за третье место Аргентина — Чили на Кубке Америки 2019 года.



Ставка: победа Аргентины за 1.86



«Матч за третье место на любом соревновании тяжёлое зрелище, потому что две команды разочарованы. Непонятно, как биться за эту медаль, насколько она нужна и важна, но в любом случае надо сыграть, надо показать класс.



Чилийцы сильно разочаровали, очень плохо сыграли против Перу. Там дело даже не в результате, а в самой игре. Счет 0:3 — это абсолютно то, что Чили заслуживал по завершении встречи. Команда была инертна, команда была невероятно высушена матчем с Колумбией. Как будто они сыграли накануне, а потом перуанцы пришли и разделали их под орех. Это удивительное зрелище. Мне кажется, что это серьёзное тренерское поражение Руэды.



Мы можем вспоминать и говорить, что чилийцы били аргентинцев два раза в финале Кубка Америки, но я думаю, что сейчас совсем другая история, потому что после своего полуфинала Аргентина чувствует себя униженной и оскорблённой. Не случайны эти петиции и претензии к работе арбитра. Я имею в виду игру против Бразилии, когда он не стал пользоваться VAR, хотя два раза точно можно было взглянуть на телевизионный экран.



Аргентинцы оскорблены в лучших чувствах, речь Месси как раз была об этом. Я уверен, что на матч с чилийцами они выйдут невероятно заряженными. Мне кажется, что в такой ситуации, когда одна команда психологически была надломлена в полуфинале и теперь надо выйти и доказать, что они лучше всех на континенте играют в футбол, а это всё был судейский произвол, и другая команда, которая практически всё отдала на групповом этапе и в матче с Колумбией, то перевес тут очевиден: сборная Аргентины возьмёт верх».