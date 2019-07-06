«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч за Суперкубок России

Футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка России по футболу «Зенит» — «Локомотив». Игра состоится 6 июля и начнётся в 19:00 мск.



Ставка: победа «Зенита» с разницей в один мяч за 4.04



«Команды участвовали в гонке за первое место в чемпионате. Тогда сине-бело-голубые стали первыми, опередив “Локо” на восемь очков. Если вспоминать игры предыдущего первенства, то в Питере “Зенит” победил — 5:3, а в Москве сыграли вничью — 1:1.



В 2008 и 2015 году “Зенит” и “Локо” играли за Суперкубок, и оба раза побеждали санкт-петербуржцы. В прошлом году “железнодорожники” бились с ЦСКА. Довольно скучный матч получился с итоговой победой армейцев. Да и вообще в играх за Суперкубок много голов не бывает. Видимо, сказывается ответственность, старт сезона и недостаточная готовность.



“Зенит” укомплектован лучше “Локо”. Думаю, это предопределит характер встречи. Команда Юрия Семина будет играть от обороны.



Можем обратить внимание и на отголоски Кубка Америки. Колумбиец Барриос совсем скоро вернётся в расположение “Зенита”, но его участие или неучастие в матче не так критично, как неучастие в игре лидера атак “железнодорожников”, перуанца Фарфана. Он получил серьёзную травму в матче с Бразилией и выбыл на долгий срок. Мой прогноз на Суперкубок России — победа “Зенита” с разницей в один мяч».