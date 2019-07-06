«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч за Суперкубок России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Суперкубка России по футболу «Зенит» — «Локомотив». Игра состоится 6 июля и начнётся в 19:00 мск.



Ставка: победа «Зенита» за 2.50



«Этот матч пройдёт в Москве, на стадионе «ВТБ Арена», и это маленькое, но преимущество «Локомотива». Но «железнодорожники» тяжелее входят в сезон, и прошлый год тому подтверждение. «Зенит» же, напротив, стартует мощно. Команда Семака уже состоялась. У неё очень сильное нападение — Дзюба и Азмун.

Плюс по полузащите в «Зените» уже определились — неслучайно команду покинул Маркизио. В общем, петербургский коллектив выглядит предпочтительнее, поэтому мне представляется, что «Зенит» одержит победу в этой встрече».