«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Александра Елагина на матч за Суперкубок России

Футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Суперкубка России по футболу «Зенит» — «Локомотив». Игра состоится 6 июля и начнется в 19:00 мск.
Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 2.11
«В 13-й раз за Суперкубок встречаются чемпион и обладатель Кубка, в нашем случае это “Зенит” и столичный “Локомотив”, который еще занял и вторую строчку в национальном первенстве. В трех случаях чемпион делал дубль, подавляющее преимущество побед одержал чемпион — в 12 из предыдущих 16 матчей. Обладатель Кубка выигрывал только трижды, последний раз — в 2016 году, тогда им был “Зенит”, одержавший победу на поле “Локомотива” над ЦСКА со счетом 1:0.
“Зенит” и “Локо” встречались за Суперкубок дважды: в 2008 году “Зенит” в ранге чемпиона одолел “железнодорожников” в Лужниках, в 2015-м питерцы в роли чемпиона вырвали победу на “Петровском” в серии пенальти.
Если брать общие победы и участие, “Зенит” и “Локомотив” участвовали в матчах за Суперкубок по шесть раз, только вот Питер побеждал четырежды, а “Локо” — дважды. Хоть и будет выставочная игра, но борьба будет нешуточной. Отдал бы преимущество “Локомотиву”. Ставлю на победу “железнодорожников” с учетом овертайма с коэффициентом 2,11».
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