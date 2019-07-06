Аргентина — Чили: прогноз Георгия Черданцева на матч за 3-е место Кубка Америки
Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч за 3-е место Кубка Америки Аргентина — Чили.
Ставки: итоговая победа сборной Чили за 3.01, обе забьют за 1.75
«На утешительные матчи всегда сложно делать прогнозы. Я вообще не уверен, что в этой встрече будет играть Месси. Хотя он обещал не уходить из сборной, но речь о том, с какой самоотдачей он будет играть. Для Чили третий турнир подряд в медалях — это успех и стабильность. Думаю, на эту игру Чили настроится серьёзно, тем более что 0:3 в полуфинале от Перу они не заслужили. Возьму их проход и обе забьют».
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