«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Александра Шмурнова на матч за Суперкубок России

Футбольный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч Суперкубка России по футболу «Зенит» — «Локомотив». Игра состоится 6 июля и начнется в 19:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.91



«Конечно, прогнозировать такой матч перед стартом сезона очень сложно. Какая команда находится в лучшем функциональном состоянии? Кто лучше использует точечную подготовку к старту сезона? Вопросов очень много.



“Зенит” уже полгода укомплектован до такой степени удачно и точно, что питерцам не требуется перестройка состава, но вполне возможно, что требуются определенные идеи для построения игры. Все-таки задачи “Зенита” на этот сезон — не только выиграть чемпионат, но и достойно выступить в Лиге чемпионов.



Все сказанное относится и к “Локомотиву”, комплектация еще не завершена до конца. “Железнодорожникам” необходимо реализовывать амбиции в Европе. Однако трофей на внутренней арене никогда не станет лишним.



Суперкубок может стать отличным эмоциональным трамплином. Полагаю, обе команды будут на него претендовать. Уверен, что и “Локо”, и “Зенит” отметятся голами. Мой прогноз — обе забьют с вполне симпатичным коэффициентом около двойки».