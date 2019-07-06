Аргентина — Чили: прогноз Нобеля Арустамяна на игру за 3-е место Кубка Америки

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч за 3-е место Кубка Америки Аргентина — Чили.



Ставка: тотал больше 2,5 за 1.80



«У обеих сборных серьезное разочарование от турнира после полуфинала, потому что, конечно, они рассчитывали быть в финале. Тем более чилийцы были фаворитами в своей паре, а аргентинцы провели неплохой матч с Бразилией.



Но матч за 3-е место всегда довольно непредсказуемый. Тут влияет то, какая из команд менее разочарована поражением на предыдущей стадии, у кого больший настрой. Но здесь надо говорить о принципиальности противостояния, ведь Чили и Аргентина — географические соседи. Здесь это выйдет на первый план.



В этом матче не будет давления результата, но будет желания взять верх, поэтому моя ставка – тотал больше 2,5».