Аргентина — Чили: прогноз Нобеля Арустамяна на игру за 3-е место Кубка Америки

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч за 3-е место Кубка Америки Аргентина — Чили.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.80
«У обеих сборных серьезное разочарование от турнира после полуфинала, потому что, конечно, они рассчитывали быть в финале. Тем более чилийцы были фаворитами в своей паре, а аргентинцы провели неплохой матч с Бразилией.
Но матч за 3-е место всегда довольно непредсказуемый. Тут влияет то, какая из команд менее разочарована поражением на предыдущей стадии, у кого больший настрой. Но здесь надо говорить о принципиальности противостояния, ведь Чили и Аргентина — географические соседи. Здесь это выйдет на первый план.
В этом матче не будет давления результата, но будет желания взять верх, поэтому моя ставка – тотал больше 2,5».
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