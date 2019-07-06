Аргентина — Чили: прогноз Егора Титова на матч за третье место на Кубке Америки

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Аргентина — Чили. Это игра за третье место на Кубке Америки — 2019. Встреча состоится в субботу, 6 июля, на стадионе «Арена Коринтианс» в Сан-Паулу.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.00



«Мечтали обе команды играть между собой в финале. Всё-таки два последних финала Кубка Америки выглядели именно так: Чили — Аргентина. Тогда оба раза чилийцы побеждали в серии пенальти, но сейчас придётся играть за третье место. С одной стороны, мотивация вроде бы не та, но наверняка аргентинцам хочется наконец-то обыграть Чили, поставить эту команду на место. Для чилийцев после провала в отборе третье место тоже будет успехом.



Для меня загадка, как сборная Аргентины с такой атакой почти ничего не забивает. Месси забил один гол с пенальти. С игры моментов почти нет или они очень редки. Это всё удивляет. Ну и если посмотреть на очные встречи, то голов было мало: два раза по 0:0 в финалах Кубка Америки. Сейчас напряжения должно быть меньше, но всё равно не верю в верховой матч. Это тенденция всего чемпионата. В плей-офф пока только в одном матче забили больше двух мячей: это перуанцы разразились как раз с чилийцами. А так — 2:0 или 0:0. Других счетов и не было.



Поэтому и я поставлю на «тотал меньше 2,5 мяча». Раз весь турнир команды играли в таком стиле, то и сейчас ничего хорошего в плане забитых мячей ждать не стоит».