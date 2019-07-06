Египет — ЮАР: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Кубка Африки

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Египет — ЮАР в 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча состоится в субботу, 6 июля, в Каире.



Ставка: победа Египта всухую за 2.08



«Не обойти вниманием и Кубок африканских наций, который проходит в Египте. Хозяева турнира — сборная Египта — в матче 1/8 финала будут принимать команду ЮАР на стадионе в Каире.



Сборная ЮАР прошла в плей-офф с третьего места. Южноафриканцы выиграли только один матч, да и то с большим трудом — удалось забить во втором тайме сборной Намибии. Два других матча ЮАР проиграла.



Египет же все матчи в группе выиграл, причём не пропускал в них. Мохаммед Салах забивал в двух играх кряду. На него молятся, на него ходят, за Салаха болеют. Сборная Египта под руководством Хавьера Агирре ставит перед собой очень амбициозные задачи на этом турнире. Думаю, ЮАР египтяне должны обыгрывать, при этом наверняка хозяева не пропустят — у них хорошо работает оборона, а в атаке есть кому забивать. Даже есть свой Трезеге, который может забить. Мой прогноз — «победа Египта всухую» за хороший коэффициент».