Мадагаскар — ДР Конго: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Мадагаскар — ДР Конго в 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча состоится в воскресенье, 7 июля, в Александрии.
Ставка: победа ДР Конго за 2.22
«Сборная Мадагаскара заслуженно заняла первое место в группе. Играли с огромным желанием и уверенно, даже против такой сильной сборной, как Нигерия. Но есть разница, когда против тебя играют с недооценкой, что, думаю, было в матче с Нигерией, и когда недооценка исключена. Думаю, ДР Конго серьёзно отнесётся к игре.
В последней игре сборная Конго победила — 4:0. Прорвало команду. Это самая крупная победа на турнире пока что. Я думаю, это подняло дух команды, она нашла ритм.
Против энергичного Мадагаскара легко не будет, но, думаю, Конго возьмёт верх. Думаю, с разницей в один мяч».
- 7 июля 2019
-
10:50
-
10:00
-
00:00
- 6 июля 2019
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 5 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 4 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30