Мадагаскар — ДР Конго: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Мадагаскар — ДР Конго в 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча состоится в воскресенье, 7 июля, в Александрии.



Ставка: победа ДР Конго за 2.22



«Сборная Мадагаскара заслуженно заняла первое место в группе. Играли с огромным желанием и уверенно, даже против такой сильной сборной, как Нигерия. Но есть разница, когда против тебя играют с недооценкой, что, думаю, было в матче с Нигерией, и когда недооценка исключена. Думаю, ДР Конго серьёзно отнесётся к игре.



В последней игре сборная Конго победила — 4:0. Прорвало команду. Это самая крупная победа на турнире пока что. Я думаю, это подняло дух команды, она нашла ритм.



Против энергичного Мадагаскара легко не будет, но, думаю, Конго возьмёт верх. Думаю, с разницей в один мяч».