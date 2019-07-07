Бразилия — Перу: прогноз Нобеля Арустамяна на матч финала Кубка Америки

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч Бразилия — Перу в финале Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа Бразилии и тотал больше 2,5 мяча за 1.90



«В финале Кубка Америки фаворита искать не приходится, он понятен — это сборная Бразилии. Во многих матчах турнира пентакампеоны играли замечательно. Да, не всегда они были так искромётны, как раньше, как мы привыкли, но они добились великолепного результата — и по цифрам, и по статистике – и вышли в финал.



Бразилия — фаворит, и я думаю, что в финальном матче Бразилия постарается сыграть в очень яркий футбол. И мой прогноз — победа хозяев турнира и тотал больше 2,5 мяча. Коэффициент вполне неплохой, около «двойки» оценивается».