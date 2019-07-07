Бразилия — Перу: прогноз Жорди Гратакоса на финал Кубка Америки — 2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на финал Кубка Америки Бразилия — Перу. Встреча пройдёт в воскресенье, 7 июля, в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».



Ставка: победа Бразилии как минимум с разницей в два мяча за 1.95



«Сборная Перу преподнесла огромную сенсацию, разгромив в полуфинале Чили — 3:0. Сможет ли эта команда сотворить ещё одно чудо? Если перуанцы будут играть организованно, без паники, они точно смогут доставить сопернику много неприятностей. Но Бразилия, на мой взгляд, слишком хороша. Тите поставил динамичную, разнообразную игру, с помощью которой можно раскачать любую оборону.



К тому же у Бразилии настолько сильный состав, что потеря любого футболиста основы не особо сказывается на игре всей команды — в запасе сидят игроки, уровень которых несильно уступает основным. Это особенно важно для финальной стадии большого турнира.



Мой прогноз — Бразилия сможет пробить защиту Перу и выиграет как минимум с разницей в два мяча. Пора уже фаворитам подтверждать свой статус».