Бразилия — Перу: прогноз Егора Титова на финальный матч Кубка Америки — 2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия — Перу. Это финал Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в воскресенье, 7 июля, на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.



Ставка: Бразилия забьёт во втором тайме больше, чем в первом за 2.30



«Если Бразилию, думаю, все ожидали увидеть в решающем матче на домашнем турнире, то перуанцев вряд ли многие считали серьёзной силой, особенно после травмы Фарфана. Но они каким-то чудом прошли Уругвай, а потом показали прекрасную реализацию в игре с Чили.



Команды встречались на групповом этапе. Думаю, все видели. Там было форменное избиение. Бразильцы выиграли — 5:0. Их до этого разозлили венесуэльцы, и Бразилия покуражилась. На этот раз, как мне кажется, перуанцы выводы сделают и всей командой встанут в оборону на первых минутах, чтобы не позволить бразильцам быстро забить. Если Бразилия забивает, то на этом всё. Отыграться почти невозможно. Бразильцы ни одного мяча на этом турнире ещё не пропустили.



Мне кажется, что в первом тайме, пока с физикой всё будет в порядке, перуанцы в большинстве моментов будут успевать за соперниками, будут перекрывать зоны. У бразильцев не будет большого количества моментов. Да они и сами не очень любят форсировать события. Обычно бразильцы начинают спокойно, раскачивают соперника. Думаю, так будет и сейчас. А во втором тайме они уже включатся по-настоящему.



Мой вариант — Бразилия забьёт во втором тайме больше, чем в первом. Традиционно после перерыва бразильцы выдадут ударный отрезок».