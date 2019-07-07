Бразилия — Перу: прогноз Георгия Черданцева на финальный матч Кубка Америки

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на финальный матч Кубка Америки Бразилия — Перу.
Ставки: итоговая победа сборной Перу за 6.80, Перу забьёт в первом тайме за 4.10
«Перуанцы выдали, конечно, сенсационный турнир, хотя можно вспомнить, что и на ЧМ в России сборная Перу выглядела очень прилично. Бразилия — стопроцентный фаворит, но такой, казалось бы, лёгкий соперник — не Уругвай с Колумбией — может сыграть с Бразилией злую шутку. Определённый недонастрой вполне возможен. В то время как мотивацию Перу можно себе только представить — в последний раз сборная Перу выигрывала Кубок Америки в 1975 году, но при этом в трёх последних турнирах стабильно доходила как минимум до полуфинала. Можно и рискнуть».
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