Бразилия — Перу: прогноз Виктора Гусева на финальный матч Кубка Америки

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на финальный матч Кубка Америки Бразилия — Перу.



Ставка: 1:0 в пользу Бразилии после первого тайма за 3.00



«Можно поставить на сборную Перу, но это будет слишком большой сенсацией. Настолько большой, что я думаю, её не произойдёт. Ставки на Бразилию, как я предполагаю, будут с очень небольшим коэффициентом. Поэтому нужно думать о ставке на что-то такое, что произойдёт в ходе этого матча.



Перуанцы, мне кажется, уже прыгнули выше головы, играя без Фарфана, который получил травму. Большая неожиданность, что сборная Перу дошла до финала, и самый большой сюрприз — победа над Чили уверенная и действительно сенсационная, хоть и во многом благодаря ошибкам чилийцев. Перуанцы победили не только Чили, но и Уругвай. Так или иначе, Перу в финале!



Бразилия сильна, она играет дома, она не пропустила ни одного мяча. 5:0 в пользу Бразилии, я думаю, не повторится. Только если бразильцы не забьют быстрый гол, заставив соперника раскрыться, — вот тогда мячи пойдут один за другим. Но я думаю, что в финале этого не будет.



Я считаю, не стоит загадывать, что произойдёт во втором тайме. Мне думается, что Бразильцы не забьют быстрый мяч, но будут вести со счетом 1:0 к концу первого тайма. Не знаю, то будет дальше — забьют ещё или ограничатся одним мячом и попытаются сохранить преимущество. В матче Бразилия — Перу я поставлю на счет 1:0 в пользу Бразилии после первого тайма».