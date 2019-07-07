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Бразилия — Перу: прогноз Юрия Розанова на финальный матч Кубка Америки — 2019

Бразилия — Перу: прогноз Юрия Розанова на финальный матч Кубка Америки — 2019
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Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на финальный матч Кубка Америки Бразилия — Перу.

Ставки: победа сборной Бразилии с форой «–1,5» за 1.97, тотал больше 2,5 мяча за 2.03

«Уж 0:0 в таком матче будет едва ли. Либо просто верх (когда бразильцы уже забьют минимум пару), либо скупые и убедительные 2:0 на манер Аргентины. Я тут ближе ко второму варианту (хотя и первый годится: Тите же). И всё же возьму верх и победу сборной Бразилии с форой «–1,5». Но первый вариант, повторюсь, тоже годится, тут уж всё будет зависеть от реализации моментов в концовке встречи».

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