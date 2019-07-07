Бразилия — Перу: прогноз «Чемпионата» на финальный матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на финал Кубка Америки — 2019 Бразилия — Перу.



Ставка: победа Бразилии с форой «–1,5» за 2.00

«Жёлто-зелёные ещё не пропускали на нынешнем Кубке Америки, ставка на сухую победу хозяев так и напрашивается, но букмекеры дают коэффициент в районе 1.65 на данный вариант, что слишком невыгодно. Из очевидных вариантов в пользу команды Тите можно проверить фору «–1,5» за двойку или викторию в первом тайме и во всём матче за 1.86. Здесь дело вкуса.



Разумеется, нельзя судить о перспективах ближайшего матча исключительно по личной встрече на групповом этапе, однако и забывать её не стоит. Проход перуанцев в финал — это не только выдающаяся работа футболистов и тренерского штаба, но и определённая доля удачи. По силе составов в Южной Америки Бразилия сейчас вне конкуренции, серьёзно отстают по возможностям Уругвай, Аргентина, Колумбия и, возможно, Чили, а «инки» находятся где-то в третьем эшелоне претендентов.



У Тите есть всё для уверенной победы. Колоссальная поддержка трибун придаст хозяевам дополнительную уверенность, а в случае проблем всегда на выручку готовы прийти арбитры или охрана президента Бразилии. Здесь и близко нет ситуации, когда Португалия одолела Францию на её стадионе в финале Евро-2016. В битве за титул Кубка Америки — 2019 расклад сил слишком очевиден.



Единственным фактором, способным сыграть против хозяев, может стать давление. Перуанцы уже превысили ожидания, коллектив Рикардо Гареки прыгнул выше головы и теперь может достойно сразиться в логове льва. На «инков» нет никакого пресса со стороны СМИ или фанатов. Уступят с разгромным счётом — ничего страшного, сотворят сенсацию — станут легендами.



У бразильцев положение совершенно иное. Для футбольной нации победа на домашнем турнире является обязательным пунктом программы, а со столь скромным соперником в финале зрители ещё наверняка потребуют красивой игры. Любой успех Тите будет воспринят как должное, а за неудачу жёлто-зелёных могут уничтожить пресса и свои же болельщики. Однако в опыте большинства исполнителей сомневаться не приходится, какого-то излишнего волнения со стороны хозяев быть не должно».