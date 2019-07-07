Бразилия — Перу: прогноз Александра Елагина на финальный матч Кубка Америки

Комментатор Александр Елагин сделал прогноз на финальный матч Кубка Америки Бразилия — Перу.



Ставка: победа сборной Бразилии с форой «–2» за 2.96



«По-большому счёту финал Кубка Америки состоялся в ночь с 2 на 3 июля, когда в Белу-Оризонти встретились извечные соперники — Бразилия и Аргентина — и игра завершилась со счетом 2:0 в пользу “селесао”. Этот матч не стал украшением турнира, но и равнодушным никого не оставил. Всё-таки статус соперников был достаточно велик.



На легендарной “Маракане” 7 июля встретятся хозяева турнира — бразильцы — со сборной Перу, разгромившей в полуфинале победителей двух последних турниров Кубка Америки — чилийцев — со счётом 3:0. Большинство экспертов ждали в финале великолепный Уругвай с Суаресом и Кавани, но они уступили как раз перуанцам в серии пенальти.



При всём уважении к перуанцам, которые после 74-летнего перерыва пробились в финал Кубка, я не верю, что они устоят перед голодными бразильцами. Победа на Кубке Америки станет для них великим подспорьем после провала на чемпионате мира в России.



В этом противостоянии я ставлю на победу сборной Бразилии с форой «–2» с коэффициентом 2,96. Бразильцы играют без Неймара, а выиграть Кубок без лидера — значит, утереть нос толпе скептиков, которые считают, что без звезды “ПСЖ” пентакампеоны теряют половину своей боеспособности».