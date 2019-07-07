Бразилия — Перу: прогноз Александра Шмурнова на финальный матч Кубка Америки

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на финальный матч Кубка Америки Бразилия — Перу.
Ставка: победа сборной Бразилии с форой «–1,5» за 2.00
«Сборная Бразилии является явным фаворитом финального противостояния с перуанцами. Во-первых, у «селесао» просто намного более сильный состав, в котором собраны настоящие звезды мирового масштаба. Во-вторых, не забывайте, что турнир проходит на бразильской земле, а это значит, что «селесао» обеспечена безумная поддержка родных трибун.
В третьих, и это главное, бразильцы очень мощно смотрятся на текущем турнире. Пентакампеоны не пропустили ни одного гола за весь турнир. Их оборона крайне надёжна, а в атаке есть звёздная тройка Роберто Фирмино — Габриэл Жезус — Филиппе Коутиньо.
Безусловно, у Перу крепкая команда, но у неё очень мало шансов выстоять в грядущей игре. Поэтому жду уверенную игру в исполнении хозяев турнира. Исходя из этого, ставлю на победу сборной Бразилии с форой «–1,5».
- 7 июля 2019
-
18:30
-
17:50
-
17:10
-
16:30
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
00:00
- 6 июля 2019
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 5 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00