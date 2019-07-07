Бразилия — Перу: прогноз Александра Шмурнова на финальный матч Кубка Америки

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на финальный матч Кубка Америки Бразилия — Перу.



Ставка: победа сборной Бразилии с форой «–1,5» за 2.00



«Сборная Бразилии является явным фаворитом финального противостояния с перуанцами. Во-первых, у «селесао» просто намного более сильный состав, в котором собраны настоящие звезды мирового масштаба. Во-вторых, не забывайте, что турнир проходит на бразильской земле, а это значит, что «селесао» обеспечена безумная поддержка родных трибун.



В третьих, и это главное, бразильцы очень мощно смотрятся на текущем турнире. Пентакампеоны не пропустили ни одного гола за весь турнир. Их оборона крайне надёжна, а в атаке есть звёздная тройка Роберто Фирмино — Габриэл Жезус — Филиппе Коутиньо.



Безусловно, у Перу крепкая команда, но у неё очень мало шансов выстоять в грядущей игре. Поэтому жду уверенную игру в исполнении хозяев турнира. Исходя из этого, ставлю на победу сборной Бразилии с форой «–1,5».