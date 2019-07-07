Бразилия — Перу: прогноз Александра Вишневского на матч финала Кубка Америки

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный Кубка Америки Бразилия — Перу.



Ставка: победа Бразилии с форой «–1,5» за 2.00



«Надеюсь, что в финале сенсации уже не произойдёт и мой прогноз на фаворита — сборную Бразилии — здесь сыграет. Бразильцы проводят домашний турнир, высочайшая концентрация. Команда постепенно прибавляет, ей повезло получить, как всегда, лёгкого соперника. Для бразильцев удивительно легко прошёл турнир — у них была простейшая группа, очень лёгкий путь к плей-офф, так как Аргентина сейчас не так сильна, а в четвертьфинале был проходной соперник, хоть дело и дошло до пенальти.



Думаю, тенденция, что бразильцы не пропускают, сохранится. Я бы поставил на сухую победу сборной Бразилии в этом матче. На удивление хороший коэффициент на это событие. Хоть в матче с Аргентиной у Бразилии и получил травму основной защитник Маркиньос, я думаю, что его достойно сможет заменить Миранда, несмотря на его почтенные годы. Думаю, что в матче со сборной Перу Бразилия имеет хорошие шансы одержать ещё одну сухую победу. Тем более что у перуанцев получил травму Фарфан, основной нападающий. Правда, в полуфинале и без него перуанцы отгрузили «трёшку» славному Чили.

Я тот матч не смотрел, поскольку у меня был перелёт, но насколько я понял по свидетельствам тех, кто смотрел этот матч, там у сборной Перу залетало всё, что можно, и счёт 0:3 был вопреки логике. Но в целом отсутствие Фарфана — потеря, конечно, очень серьёзная для сборной Перу, потому что на протяжении многих лет именно Фарфан забивал самые важные голы, вёл за собой партнёров, и без него пройти слаженную оборону Бразилии, у которой выжигает весь центр Каземиро, перуанцам будет сложно. Я верю в сухую победу сборной Бразилии.



Кроме того, я удивлён хорошей форой на сборную Бразилии, поэтому поставлю с форой «–1,5» на неё. Жезус наконец-то забил в полуфинале, Фирмино продолжает забивать, и когда –то должен получить свой пенальти Коутиньо. Я думаю, что победа с форой «–1,5» — вполне хорошая ставка на сборную Бразилии».