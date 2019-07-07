Бразилия — Перу: прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Кубка Америки

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Кубка Америки – 2019 Бразилия — Перу.



Ставка: во 2-м тайме будет больше голов, чем в 1-м за 2.10.



«В группе бразильцы разгромили перуанцев 5:0, решив все свои вопросы уже в первом тайме. Сценарий той встречи можно назвать необычным для хозяев турнира. В матчах с Боливией, Венесуэлой и Парагваем команда Тите не забивала до перерыва. И только в двух играх — против Перу и Аргентины — фавориты кубка Америки отличались в первые 45 минут.



Финальный матч будет, как мне кажется, очень нервным. Эмоциональные бразильцы перед родными трибунами постараются сыграть внимательно, понимая, что крупная победа над этим же соперником в группе не отражала реального соотношения сил на поле. Перу — серьёзный оппонент, которого нельзя недооценивать.



Я думаю, что в финале игра раскроется после перерыва. Команда Гареки наверняка уже разобрала встречу с фаворитом в группе и теперь постарается сыграть максимально жестко и собранно в защите с первых минут. Если не дать бразильцам забить в стартовом отрезке, дальше у неё возникают проблемы с вскрытием обороны в позиционном нападении. Но в домашнем финале бразильцы будут действовать как никогда агрессивно, особенно после перерыва, если им не удастся создать себе преимущество в первой половине. А такой сценарий лично я легко себе могу представить. Мой прогноз — во 2-м тайме будет больше голов, чем в 1-м за 2.10», — сказал Керимов.