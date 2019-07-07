Бразилия – Перу: прогноз Максима Калиниченко на финал Кубка Америки — 2019

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч финала Кубка Америки Бразилия – Перу.
Ставка: победа Бразилии и обе забьют за 3.68.
«Сборная Бразилии на домашнем Кубке Америки показывает классный футбол – на групповом этапе команда Тите потеряла очки только в поединке с Венесуэлой, отыграв нулевую ничью, Боливия и Перу были ею разгромлены. Несмотря на трудности с Парагваем в четвертьфинале, Бразилия не испытала проблем в игре с Аргентиной, обыграв 2:0 в полуфинале принципиального соперника.
Сборная Перу с огромным трудом пробилась в плей-офф с третьего места, но сумела в итоге дойти аж до финала. В игре с Уругваем перуанцы весь поединок оборонялись, но могли пройти дальше в серии пенальти, но в полуфинале уложились в основное время, отправив три гола в ворота сборной Чили.
На турнире Бразилия не пропустила еще ни одного гола и ни разу не проигрывала – очевидно, что в поединке с Перу «пентакампеоны» являются безоговорочным фаворитом. Тем не менее, добравшись до финала, «инки» явно не будут сдаваться без боя, с реализацией у них все в порядке, и сухую серию хозяев им прервать по силам, но на успех в матче вряд ли им стоит рассчитывать. Предлагаю поставить на победу Бразилии и обе забьют за коэффициент 3.68».
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