Свитолина — Мартич: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/8 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина — Петра Мартич в 1/8 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Свитолина выиграет минимум 13 геймов за 2.05.
«Элина Свитолина была близка к поражению в матче с Маргаритой Гаспарян, но сейчас мы её видим уже в четвёртом круге. Не без труда она прошла Марию Саккари, но сейчас фаворит в борьбе за место в четвертьфинале.
Думаю, в скорости и качестве передвижения главное преимущество Свитолиной в этом матче. Мартич — очень неприятная соперница. Она хорошо подаёт, у неё отточенный резаный удар слева, справа она плотно атакует. Легко Элине не будет. Я бы не сказала, что трава ей подходит. Мартич же именно это покрытие называет любимым.
Я думаю, что здесь будет борьба, не уверена, что три сета девушки сыграют, но в одном из них точно будет что-то вроде 7:5 или 7:6. Для меня всё-таки фаворитом является Свитолина, но не убеждена в её победе. Здесь мелочи могут всё решить. Один нереализованный брейк-пойнт, и матч сменит сценарий. Я выберу ставку, что Свитолина выиграет больше 12,5 гейма. Она может пройти, даже если Элина матч в итоге проиграет. Но лёгкой победы ни от одной из девушек не жду. Равная встреча ожидается», — сказала Чакветадзе.
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