Шуай Чжан — Ястремская: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 1/8 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Шуай Чжан — Даяна Ястремская в 1/8 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Ястремская выиграет минимум 13 геймов за 1.95.
«Даяна Ястремская уже в четвёртом круге Уимблдона, огромное достижение для юной девушки. Посмотрим, получится ли у неё шагнуть ещё дальше. Я совершенно этого не исключаю, думаю, она фаворит во встрече с Чжан.
Китаянка с 0:4 отыгралась в матче с Возняцки и после этого просто снесла её. Но Каро играет очень мягко, инициатива всё время была у Чжан, она атаковала, придумывала. С Ястремской так не будет, она сама мощно бьёт по мячу, атакует. Здесь будет много перестрелок на предельных скоростях. И такой теннис, думаю, даже удобнее Даяне, которая моложе, чуть побыстрее. Чжан в матче с Возняцки нечего было терять, и она играла на свободе. Здесь у неё есть реальный шанс выйти в четвертьфинал, а играть с молодой девочкой. Может её зажать.
Я здесь выберу ставку, что Ястремская выиграет больше 12,5 гейма. Она фаворит, но китаянка очень хороша, легко не сдастся», — сказала Чакветадзе.
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