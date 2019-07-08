Барти — Риске: прогноз Анны Чакветадзе на игру 4-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Элисон Риске в 1/8 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Риске выиграет минимум 7 геймов за 1.75.
«Эшли Барти, первая ракетка мира, сыграет за выход в четвертьфинал с Элисон Риске. Остановить австралийку, которая находится в отличной форме и верит в себя на все сто, невероятно сложно. И здесь, как я посмотрю, веры в Риске совсем нет. Но мне кажется, что впервые на турнире Барти встретит хоть какое-то сопротивление. При всём при том, что Барти легко обыгрывала всех соперниц, по-настоящему серьезных испытаний у нее и не было. Очень легкая сетка.
Риске же просто героический путь проходит. Она вытянула три трехсетовых матча, в одном из них дошло до счета 9:7 в третьей партии. Бенчич она проигрывала в третьем круге всю дорогу, в том числе и в третьем сете, но смогла вернуться в матч и победить. Большая молодец Элисон. Все знали, что на траве она неудобный соперник. Но обычно она это показывала на подводящих турнирах, на этот раз и на Уимблдоне у нее много получается. Техника у нее достаточно корявая, но при этом она комфортно себя чувствует и когда атакует, и когда защищается. Своими плоскими ударами может она доставить неприятности и Барти.
Я считаю, что ей по силам выиграть минимум 7 геймов в предстоящей встрече», — сказала Чакветадзе.
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