Гоффен — Вердаско: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/8 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Давид Гоффен — Фернандо Вердаско в 1/8 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Вердаско выиграет минимум 2 сета за 2.20.
«Фернандо Вердаско немного повезло с сеткой, но при этом он настроился и заиграл собранно. Был сложный матч с Эдмундом, его Вердаско вытащил с 0:2 по сетам. Думаю, хорошая форма и свежесть помогут ему в предстоящей встрече. Несмотря на то что у Гоффена были выходные, очень трудно ему будет прийти в оптимальное состояние после сумасшедшего, затяжного матча с Даниилом Медведевым. В конце бельгиец уже еле ходил. Усталость точно скажется на его действиях.
Вердаско терять нечего, в него верить перестали, его считают ветераном. А он сейчас очень хорошо подаёт. В подаче его большое преимущество над Гоффеном. Мне кажется, что он настроится и выдаст высокий уровень игры. Почти не сомневаюсь в этом. Если Вердаско удастся затянуть встречу, то Гоффен устанет. Запас сил не может быть безграничным. Я рискну предположить, что Вердаско возьмет минимум два сета», — сказала Чакветадзе.
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