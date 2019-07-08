Берреттини — Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на встречу 4-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маттео Берреттини — Роджер Федерер в 1/8 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: победа Федерера в трёх сетах за 1.90.



«Берретини отлично провёл травяную часть сезона, играл здорово. Сложно поверить, что итальянец выигрывает турнир на траве. Но Берреттини не совсем типичный игрок. Он почти под 2 метра ростом, мощный теннисист.



Но мне понравилось, как Роджер Федерер провёл матч с Лука Пуем. Он собрался, играл очень хорошо. В первых двух кругах он позволял себе вольности.



Берреттини очень много матчей сыграл перед Уимблдоном. Мне кажется, что он потерял силы в тех играх. В матче со Шварцманом он ушёл с матчболов, но играл не очень уверенно. Он часто переходил на резаный слева, перестал атаковать с каждого мяча.



Думаю, Федерер, почувствовавший вкус победы, легко разберётся с итальянцем. Трёх сетов ему хватит. Итальянец подустал», — сказала Чакветадзе.