Мали — Кот-д’Ивуар: прогноз Ильи Казакова на 1/8 финала Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка африканских наций Мали — Кот-д’Ивуар.



Ставка: ничья 1:1 за 5.40.



«На мой взгляд, это самый сложный матч для прогноза на стадии 1/8 финала Кубка Африки. Потому что Кот-д’Ивуар традиционно хорош, хотя претендовать на победу в турнире ему будет непросто. Мали, к удивлению многих, выиграла свою группу, опередив даже крепкий Тунис, причём даже с большим отрывом. Дело в том, что и Ангола, и Мавритания слишком слабые соперники, и Мали заведомо превзошла своих оппонентов в классе, ну и к тому же отмечу удачный календарь.



Очень удачный задел был создан малийцами, затем им было достаточно не проиграть Тунису для того, чтобы шагнуть в следующую стадию, а последний матч был, по сути, проходным. Я думаю, что будет упорная игра, что нас с вами ждёт дополнительное время.



Попробую предположить, что основное время матча закончится со счётом 1:1, Кот-д’Ивуар откроет счёт, а Мали его сравняет, потому что в этом смысле команда более устойчива психологически. Ну а в дополнительное время, попробую предположить, малийцы вырвут победу за счёт, может быть, того же Траоре. Попробуйте поставить на его гол, мне кажется, это хорошая ставка. Мой прогноз — 1:1 в основное время, проход Мали в дополнительное и гол Траоре», — сказал Казаков.