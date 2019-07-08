Берреттини — Федерер: прогноз Александра Шмурнова на игру 4-го круга Уимблдона

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч Маттео Берреттини — Роджер Федерер в 1/8 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: минимум 36 геймов в матче за 1.95.



«В мужской сетке по-прежнему все три основных фаворита продолжают борьбу за титул. Кто бы из тройки Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль ни выиграл Уимблдон, это будет крайне интересно. Несмотря на почтенный возраст, ведь Федереру в августе исполнится 38 лет, Роджер выглядит очень уверенно и идёт по сетке в своём привычном графике, без проблем одолевая одного соперника за другим.



Тем не менее в матче с итальянским гигантом Маттео Берреттини даже великому швейцарцу не будет просто. Благодаря огромному росту Берреттини обладает просто сумасшедшей подачей, которая очень часто его выручает даже в самых сложных ситуациях. К тому же Маттео в текущем сезоне на травяном покрытии проиграл лишь один матч, выиграв аж 12!



Всё наталкивает на рассуждения, что нас обязательно ждёт напряжённая борьба в данном противостоянии. Оба теннисиста находятся в отличной форме. Поэтому советую вариант — тотал геймов больше 35,5», — сказал Шмурнов.